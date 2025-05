Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw in der Hexennacht - Roller gestohlen - Autokennzeichen gestohlen

Sachbeschädigung an Pkw in der Hexennacht

Hofbieber. Im Zeitraum von Mittwoch (30.04.) bis Donnerstag (01.05.) wurde die Heckscheibe eines in der Tanner Straße im Ortsteil Schwarzbach geparkten Audis beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Hilders unter der Tel. 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Roller gestohlen

Kalbach. In der Grübenstraße in Oberkalbach stahlen unbekannte zwischen Mittwoch (30.04.) und Donnerstag (01.05.) zwei Kleinkraftroller - Rivero VR-50 und Peugeot K1 - im Gesamtwert von rund 2.500 Euro von einem Privatgrundstück. Die Zweiräder waren nicht fahrbereit und standen vor einer Garage. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Rangstraße stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (02.05.) und Samstagmittag (03.05.) das hintere amtliche Kennzeichen IK-SW 424 von einem Skoda Octavia. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

