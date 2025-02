Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in leerstehendes Haus

Eisenach (ots)

Gestern Vormittag wurde polizeilich bekannt, dass unbekannte Täter gewaltsam in ein leerstehendes Wohnhaus in der Rödigerstraße eindrangen. Die Tat ereignete sich zwischen November 2024 und dem 05.02.2025. Ersten Erkenntnissen zufolge, befanden sich allerdings keinerlei Wertgegenstände in dem Gebäude. Ob andere Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Eisenach (03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0032776/2025 zu melden. (mla)

