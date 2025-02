Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Packstation beschädigt

Ilmenau (ots)

Am 28.01.2025 wurde festgestellt, dass eine Packstation "Am Helmholtzring" einen Defekt aufweist. Es stellte sich allerdings heraus, dass insgesamt sieben Fachtüren mutwillig beschädigt wurden. Der Schaden wurde auf circa 1500 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum konnte bislang nicht näher eingegrenzt werden. Der Sachverhalt wurde erst am 04.02.2025 polizeilich bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0031246/2025 zu melden. (mla)

