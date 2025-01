Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kontrolle im Hauptbahnhof führt in die JVA - Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Dortmund - Gelsenkirchen (ots)

Am Nachmittag des 29. Januars trafen Beamte der Bundespolizei in den Hauptbahnhöfen Dortmund und Gelsenkirchen gesuchte Straftäter an und nahmen diese fest.

Um 16 Uhr wurden Bundespolizisten auf einen 29-Jährigen im Hauptbahnhof Dortmund aufmerksam. Eine Überprüfung der Daten des Mannes ergab eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Dortmund. Das Amtsgericht Dortmund hatte im November 2023 einen Strafbefehl wegen Erschleichens von Leistungen gegen den Deutschen erlassen. Die Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 10,- Euro konnte der Dortmunder nicht aufbringen, sodass er vor Ort festgenommen und im Anschluss durch die Uniformierten, für voraussichtlich 30 Tage, in die Justizvollzugsanstalt Dortmund gebracht wurde.

Nur 20 Minuten später traf eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Gelsenkirchen eine 19-Jährige an, fragte ihre Daten ab und nahmen sie ebenfalls fest. Die Staatsanwaltschaft Essen ließ seit März 2024 nach der deutschen Staatsbürgerin suchen. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte die Frau ebenfalls wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen á 10,- Euro verurteilt. Die Gelsenkirchenerin konnte die geforderten 300,- Euro in der Wache der Bundespolizei begleichen und somit einer Freiheitsstrafe von 15 Tagen entgehen. Im Anschluss durfte sie die Dienststelle verlassen und ihren Weg fortsetzen.

