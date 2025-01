Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Minderjährige nach Ladendiebstahl und beschlagnahmt weiteres Diebesgut

Dortmund - Selm (ots)

Am Mittwochabend (29. Januar) entwendete eine Jugendliche mehrere Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof. Während der strafprozessualen Maßnahmen stellte sich heraus, dass sich in ihrem Rucksack noch weitere Diebesbeute aus anderen Geschäften befand.

Gegen 20:35 Uhr wurde die Bundespolizeidienststelle am Dortmunder Hauptbahnhof über einen Diebstahl in der ansässigen Drogeriefiliale informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf den Ladendetektiv und eine 15-Jährige. Zuvor soll die Minderjährige Kosmetikartikel im Wert von rund 56,- Euro aus einem Verkaufsregal entnommen und diese in ihrer Oberbekleidung versteckt haben bevor sie die Filiale verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Mittels eines deutschen Aufenthaltstitels stellten die Einsatzkräfte die Identität der ukrainischen Staatsbürgerin zweifelsfrei fest. Auf die Frage nach dem Diebesgut, holte die Jugendliche mehrere Kosmetikartikel aus dem Ärmel ihrer Winterjacke. Aufgrund ihres Alters führten die Bundespolizisten sie der Dienststelle am Hauptbahnhof Dortmund zu.

In den Wachräumen durchsuchten die Uniformierten den Rucksack des Mädchens aus Selm. Dabei fanden sie Schmuck und mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von rund 143,- Euro auf. Die Artikel waren bei dem Auffinden der Polizisten mit Etiketten und teilweise noch mit Kleiderbügeln bestückt. Als die Beamten die 15-Jährige mit den Funden konfrontierten, konnte sie weder einen Kaufbeleg, noch einen anderen Nachweis über den rechtmäßigen Erwerb der Ware erbringen.

Nach Rücksprache mit der Mutter des Mädchens, wurde dieses aus der Wache entlassen.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Diebesbeute und leiteten gegen die Jugendliche ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell