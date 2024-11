Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Dachstuhlbrand in Bonn Ramersdorf

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 13.11.2024 wurde die Feuerwehr Bonn um 17:51 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in den Ortsteil Ramersdorf, Am Conzberg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren bereits dichter Rauch und Feuer im Bereich des Dachstuhls sichtbar. Die Anwohner befanden sich bereits außerhalb des Gebäudes. Ein Einsatztrupp mit Atemschutzgeräten und Löschrohr wurde zur Brandbekämpfung im Dachbereich eingesetzt. Schnell konnte der Brand im Spitzboden mittels einer Wärmebildcamera lokalisiert und abgelöscht werden. Bei ihrem Löscheinsatz wurden die Einsatzkräfte durch einen eingesetzten Hochleistungslüfter bei ihrer Brandbekämpfung unterstützt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, Teile des Gebäudes sind vorübergehend nicht bewohnbar. Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3, die Löscheinheit der Freiwilligen Feuerwehr Oberkassel, sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 31 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen bis gegen 19:30 Uhr. Die Straße Am Conzberg war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell