FW-BN: Brand einer Filteranlage in Produktionsstätte

Bonn-Lannesdorf, Drachenburgstraße; 10.11.2024, 13:32 Uhr

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Maschinenbrand in der Produktion eines Graphitproduzenten nach Lannesdorf alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war zwar kein Rauch in der Industriehalle festzustellen, jedoch glühte eine Filteranlage in ungefähr 10 Metern Höhe und es wurden Temperaturen von 700 °C an ihrer Außenseite gemessen. Durch die geschlossene Bauform der Anlage konnte das Brandgut im Inneren nicht unmittelbar mit Löschmitteln erreicht werden. Mitarbeiter des Werkes hatten bereits Löschversuche unternommen, die jedoch noch keinen Erfolg gezeigt hatten. Es waren durch den Brand keine Personen gefährdet.

Durch die Feuerwehr wurde präventiv ein Löschangriff aufgebaut, um bei einer Brandausbreitung schnell intervenieren zu können. In enger Abstimmung mit den Technikern des Werkes wurden zunächst alle Produktionsanlagen der betroffenen Werkhalle stillgelegt und das Innere der Filteranlage mitsamt Zuleitungen mittels Stickstoff geflutet, welcher den Sauerstoff verdrängte. Außerdem mussten wiederkehrend die Wandungen der Anlage gekühlt werden, um ein Bauteilversagen der Maschinenwände zu verhindern, welches zu einem Produktaustritt und damit auch zu einer unkontrollierten Brandausbreitung hätte führen können.

Da nicht bekannt war, welche Menge brennbarer Stoffe im Filter vorhanden waren und die Temperaturen immer wieder bis zum Glühen der Anlage anstiegen, wurde ein Sonderfahrzeug der Feuerwehr an die Einsatzstelle gerufen, welches einen Vorrat an Inertgasen bereitstellte. Erst nach zwei Stunden Einsatzdauerte konnten sinkende Temperaturen zwischen den Kühlvorgängen festgestellt werden.

Der Einsatz dauerte insgesamt zweieinhalb Stunden. Die verwaiste Feuerwache 3 in Bad Godesberg wurde durch die Löscheinheit Bad-Godesberg der freiwilligen Feuerwehr nachbesetzt. Durch den Einsatz kam es zu keinen Beeinträchtigungen außerhalb des Werkgeländes.

Im Einsatz waren der Einsatzführungsdienst, die Löscheinheit Feuerwache 3, ein Löschfahrzeug sowie ein Sonderfahrzeug der Feuerwache 2, die Löscheinheit Lannesdorf der freiwilligen Feuerwehr sowie ein Rettungswagen.

