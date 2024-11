Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kleinbrand in Ludwig-Erhard-Berufskolleg schnell gelöscht

Bonn (ots)

Bonn Nordstadt, Ludwig-Erhard-Berufskolleg Kölnstraße; 11.11.2024 13:32 Uhr

Über den Schulhausmeister erreichte die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Meldung zu einem Brandereignis im Ludwig-Erhard-Berufskolleg.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort hatten bereits alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte das Schulgebäude unverletzt verlassen und sich am Sammelplatz eingefunden. Der Feuerwehr-Einsatzleitung konnte somit zügig die komplette Räumung der Schule bestätigt werden.

Die Einsatzkräfte erkundeten einen Brand in einem Toilettenraum, welcher zügig mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht werden konnte. Um die Rauchausbreitung in das Gebäude zu vermeiden, wurden die Löschmaßnahmen durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhangs, in Kombination mit einem Elektrolüfter, unterstützt.

Nach abschließenden Lüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Schulleitung übergeben werden. Abgesehen vom betroffenen Toilettenraum bleibt das Schulgebäude weiter nutzbar.

Im Einsatz waren insgesamt 25 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, der Freiwilligen Feuerwehr Bonn-Mitte sowie des Rettungs- und Führungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell