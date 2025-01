Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Drogenhändler am Oberhausener Hauptbahnhof fest - Betäubungsmittel sichergestellt!

Oberhausen (ots)

Am 28. Januar 2025, gegen 23.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 36-jährigen Oberhausener vor einem Fast Food Restaurant am Hauptbahnhof. Kurz vor der Kontrolle versuchte der Mann einen kleinen Plastikbeutel an seinem Fahrrad zu verstauen.

Eine Überprüfung der Person im Fahndungssystem ergab, dass gegen ihn in drei Fällen Aufenthaltsermittlungen ausgeschrieben waren. Bei einer freiwilligen Durchsuchung des Beschuldigten wurde in dem Plastikbeutel eine Vielzahl von Betäubungsmitteln festgestellt. Die Beamten eröffneten dem Mann den Tatvorwurf des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und einer Durchsuchung des Beschuldigten sowie seiner Tasche konnten folgende Substanzen und Gegenstände sichergestellt werden:

- 88 Gramm (Brutto) vermutlich Marihuana

- 20 Gramm (Brutto) vermutlich Haschisch Pulver

- 3 Gramm (Brutto) vermutlich Haschisch fester Konsistenz

- 5 Gramm (Brutto) vermutlich Kokain in 5 Röhrchen aufgeteilt

- 9 Gramm (Brutto) vermutlich Amphetamine/PEP

- 3 Tabletten vermutlich Viagra

- 5 Packungen Kamagra

- 1 Tablette Tilidin (200 mg)

- 13 Tabletten Tilidin (50 mg)

- 13 Gramm (Brutto) vermutlich Heroin Pulver

- 88 Tabletten Ecstasy, aufgeteilt in 9 Verpackungseinheiten

- 1 Feinwaage

- 425 Euro in szenetypischer Stückelung

Nach Rücksprache mit der Kriminalwache des Polizeipräsidiums Oberhausen wurde der Tatverdächtige um 23.55 Uhr vorläufig festgenommen. Ihm wurden die Straftatvorwürfe des unerlaubten Handelns mit Cannabis, des unerlaubten Besitzes von mehr als 60 g Cannabis, des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eröffnet.

Der Beschuldigte wurde über seine Rechte und Pflichten schriftlich belehrt, äußerte sich jedoch nicht zu den Vorwürfen.

Aufgrund von Fluchtgefahr wurde die vorläufige Festnahme nach telefonischer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft angeordnet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene um 04.10 Uhr zur weiteren Verfügung des Polizeipräsidiums Oberhausen in den Polizeigewahrsam überführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell