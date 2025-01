Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 17- und 18-Jähriger bei mehrmaligen Diebstahlshandlungen auf frischer Tat erwischt - Dank Videoüberwachung durch Bundespolizei überführt

Aachen (ots)

Zwei Marokkaner im Alter von 17 und 18 Jahren wurden innerhalb von wenigen Stunden mehrmals bei Diebstahlshandlungen erwischt.

Die Bundespolizei wurde am Dienstagabend am Hauptbahnhof Aachen von Mitarbeitern einer Drogeriefiliale gerufen, da ein 17-Jähriger zuvor einen Diebstahl geringwertiger Sachen begangen hatte.

Bei der Diebstahlshandlung war noch ein 18-Jähriger in seiner Begleitung gewesen. Bei der Anzeigenaufnahme wurden Videoaufnahmen im Rahmen der Beweisaufnahme gesichert. Gegen den 17-Jährigen wurde eine Anzeige wegen des Diebstahls und der unerlaubten Einreise gefertigt. Die unerlaubte Einreise hatte kurz zuvor stattgefunden.

Wenig später, bereits am Mittwochmorgen, wurden wieder beide bei Diebstahlshandlungen am Hauptbahnhof in Aachen per Videoüberwachung durch einen Beamten der Bundespolizei beobachtet. Beide hatten die Schiebetür einer Buchhandlung bzw. Zeitungsgeschäftes auseinandergedrückt und der Ältere von beiden hatte sich aus der dahinterliegenden Gefriertruhe bedient. Eine Streife konnte kurz nach der Diebstahlshandlung beide mit dem Diebesgut stellen. Bei der späteren Durchsuchung des 18-Jährigen wurde zudem noch ein gestohlenes Handy aus einem Einbruch aus einer Apotheke in Aachen festgestellt. Hier ermittelt zurzeit die Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium in Aachen.

Gegen beide Personen wird zurzeit wegen des Diebstahls bzw. des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Der 17-Jährige wurde einer Jugendhilfeeinrichtung zugeführt. Er wird sich zusammen mit seinem 18-Jährigen Begleiter in Zukunft vor der Justiz verantworten müssen.

