LPI-GTH: Fahrrad gestohlen

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Im Zeitraum vom 18.01.2025 bis zum 04.02.2025 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus in der Weimarischen Straße. Dabei wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0031914/2025 zu melden. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr