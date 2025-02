LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube

Stadtilm/ B90n (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen gegen 08.15 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Skoda die B90n aus Richtung BAB71 kommend in Richtung Rudolstadt. An der Abfahrt Stadtilm wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 45-jährigen VW-Fahrer und es kam zur Kollision. Beide Fahrer wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt ...

mehr