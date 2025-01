POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach möglicher Verkehrsunfallflucht gesucht

Warendorf (ots) - Am Montag (27.01.2025) erschien ein 78-jähriger Ahlener in der Polizeiwache in Ahlen. Er gab an, dass er gegen 09.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses an der Südstraße in Ahlen einen geparkten Pkw angefahren habe. Polizisten suchten daraufhin die Örtlichkeit um 10.20 Uhr auf. Hier konnten sie das beschädigte Fahrzeug aber nicht antreffen. Dafür fiel den Beamten ein grauer Mercedes mit einem ...

