POL-WAF: Ahlen. Zwei Unfallfluchten auf einem Parkplatz

Am Montag (27.01.2025) erschien ein 78-jähriger Ahlener in der Polizeiwache in Ahlen. Er gab an, dass er gegen 09.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses an der Südstraße in Ahlen einen geparkten Pkw angefahren habe. Polizisten suchten daraufhin die Örtlichkeit um 10.20 Uhr auf. Hier konnten sie das beschädigte Fahrzeug aber nicht antreffen. Dafür fiel den Beamten ein grauer Mercedes mit einem frischen Unfallschaden auf. Nach Rücksprache mit dem Fahrzeughalter war das Auto dort um 07.45 Uhr abgestellt worden. Der Schaden am Fahrzeug war vorher noch nicht vorhanden und passte auch nicht zum Schaden am Pkw des Ahleners. Zum ersten Sachverhalt leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren gegen den 78-Jährigen ein. Gesucht wir nun das Fahrzeug das der Ahlener beschädigt hat. Im zweiten Fall wird der flüchtige Verursacher gesucht, der den geparkten Mercedes beschädigt hat. Wer hat am Montag in der Zeit zwischen 07.45 Uhr bis 10.20 Uhr Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht und kann Hinweise geben. Diese nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

