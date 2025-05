Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld/ Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden

Bad Hersfeld. Am Samstag (03.05.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein Renault-Fahrer aus Bad Hersfeld die Forsthausstraße in Kathus. Ein Dacia-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Straße Am Borngraben. An der Kreuzung Forsthausstraße / Am Borngraben /Am Rehagarten / Chattenstraße, übersah der Renault-Fahrer nach derzeitigem Erkenntnisstand den von rechts kommenden Dacia-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Renault gegen die Wand einer am linken Fahrbahnrand befindlichen Scheune geschleudert wurde. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Seitlicher Zusammenstoß zwischen Auto und Mähdrescher

Bad Hersfeld. Am Samstag (03.05), gegen 11.30 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder mit einem Mähdrescher die rechte Fahrspur sowie ein Opel-Fahrer aus Reichenberg die linke Fahrspur der Straße "Am Schillerplatz" aus der Reichstraße kommend. An der Kreuzung "Am Schillerplatz" / Dippelstraße bogen beide nach links ab, wobei es zur seitlichen Berührung der nebeneinander fahrenden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Freitag (02.05.), gegen 16 Uhr, befuhr ein Kirchheimer mit seinem VW Tiguan die Erfurter Straße in Richtung Wollweberstraße. Ein Daimler-Fahrer aus Bad Hersfeld bog vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die "Erfurter Straße" ein und übersah nach derzeitigen Erkenntnissen den Tiguan-Fahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

