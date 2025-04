Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Ladengeschäft: Polizei sucht nach Zeugen

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, (09.04.2025) und Dienstag, (29.04.2025) in einen Warenladen in Pforzheim-Eutingen eingedrungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter in dem besagten Tatzeitraum unberechtigt Zutritt in den Verkaufsraum des in der Hauptstraße gelegenen Geschäfts und entwendeten dort unter anderem mehrere Kaffeevollautomaten und Elektronikgeräte.

Der Polizeiposten Kieselbronn hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

