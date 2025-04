Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs - zwei Leichtverletzte

Nagold (ots)

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer ist am Sonntagabend mit erhöhter Geschwindigkeit und gefährdender Fahrweise auf der L 362 aufgefallen und im Anschluss verunfallt.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 24-Jährige mit seinem Pkw, gegen 19:20 Uhr, die Landstraße 362 aus Richtung Jettingen kommend in Fahrtrichtung Nagold. Hierbei überholte er mehrere Fahrzeuge, die Reifen drehten durch und das Fahrzeugheck schlug wiederholt aus. Kurz darauf verlor der Fahrer endgültig die Kontrolle über sein Gefährt, geriet in Schräglage und in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit der Leitplanke. Zeitgleich versuchte ein entgegenkommender Mercedes-Fahrer durch Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden. Dennoch kam es zum Unfall, wobei der 20-jährige Fahrer des Mercedes durch den Aufprall ebenfalls in die Leitplanke abgelenkt wurde. Aufgrund des Unfalls wurde neben dem 24-jähren Fahrer des BMW auch der 20 Jahre alte Fahrer des Mercedes verletzt. Am BMW entstand ein Schaden von geschätzten 50.000 Euro, am Mercedes ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Der weitere Fremdschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

Da sich bei der Verkehrsunfallaufnahme beim 24-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln ergeben haben, musste er eine Blutprobe abgeben und sich künftig in einem Strafverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell