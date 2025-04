POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Stark alkoholisiert unterwegs: Mann muss Führerschein abgeben

Nagold (ots) - Am heutigen Samstagabend kam es gegen 18:10 Uhr im Landkreis Calw zwischen Rotfelden und Ebhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Traktor, der von Mindersbach kommend in Richtung Ebhausen nach links abbiegen wollte, übersah an der Einmündung auf die K4338 mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden bevorrechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall ...

