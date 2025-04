POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Traktor kollidiert mit Motorrad

Bad Wildbad (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in eine Tankstelle eingebrochen und haben Tabakwaren entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich drei Personen gegen 3:20 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Calmbacher Straße. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Tabakwaren im Wert von etwa 10.000 Euro. Im Anschluss ...

