Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Autofahrt endet nach Kollision mit einem Laternenpfosten. Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit einem älteren Mercedes am Hauptgüterbahnhof. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich eines Waschparks in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der Pkw gegen eine Straßenlaterne. Zunächst versuchte der Fahrer noch in Richtung Blumenheckstraße weiterzufahren, was aber aufgrund der starken Beschädigungen nach wenigen Metern scheiterte. Darum stieg er aus dem Fahrzeug und entfernte sich unerkannt zu Fuß, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Bei der Laterne geht man von einem Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro aus.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 / 125810 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell