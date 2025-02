Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: JHV Feuerwehr Holzbunge - Peter Thoms für 50 Jahre aktiven Dienst mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Am Freitag, dem 31. Januar 2025, versammelten sich die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Holzbunge zur mit Spannung erwarteten Jahreshauptversammlung. Wehrführer Björn Schröder hieß nicht nur seine engagierten Mitglieder willkommen, sondern auch die Bürgermeister der Gemeinden Holzbunge und Neu Duvenstedt sowie die Gemeindevertreter. Ein herzlicher Empfang galt zudem den Vertretern des Kreisfeuerwehrverbandes, Kreiswehrführer Mathias Schütte und Beisitzer Claus Henning, sowie der Amtswehrführung mit Kim Steinecke und Stefan Siewe. Auch die Nachbarfeuerwehren waren zahlreich vertreten, und für die Jugendfeuerwehr des Amtes Hüttener Berge kamen Thomas Bartels und Markus Waßmann, um die Zusammenarbeit zu stärken.

Bürgermeister Ole Bening hob die hervorragende Kooperation hervor und betonte die Bedeutung des 90-jährigen Jubiläums der Feuerwehr - ein Event, das nicht nur die Gemeinde strahlend in Szene setzte, sondern auch eine großartige Werbung für die Feuerwehr war! Claus Kuhr, Bürgermeister von Neu Duvenstedt, schloss sich an und bedankte sich für das unermüdliche Engagement und die bewältigten Einsätze in seiner Gemeinde.

Ein besonderes Highlight war die Überraschung von Kreiswehrführer Mathias Schütte: Das Feuerwehrehrenkreuz am Bande in Gold für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft! Unter tosendem Applaus wurde Peter Thoms geehrt - ein Moment, der sicherlich allen Anwesenden in Erinnerung bleiben wird. Mathias Schütte sprach den Kameradinnen und Kameraden seinen Dank aus und wünschte ihnen stets eine sichere Rückkehr von ihren Einsätzen.

In seinem Jahresbericht blickte Björn Schröder auf 13 Einsätze im Jahr 2024 zurück - eine beeindruckende Bilanz! Die Einsätze gliederten sich in 7 technische Hilfeleistungen, 4 Brandeinsätze und 2 Notfalleinsätze. Besonders erfreulich ist das Projekt "Feuerwehr Life Support", das sich im Kreis Rendsburg-Eckernförde und Kreis Plön etabliert hat - derzeit nehmen beeindruckende 17 Feuerwehren daran teil! "Der Nutzen hat sich bewährt - Menschen in Not zu helfen", unterstrich Schröder voller Überzeugung.

Ein weiteres Highlight war das erfolgreiche 90-jährige Jubiläum - ein Tag, an dem das Wetter mitspielte und rund 1200 Besucher den Amtsfeuerwehrtag zu einem unvergesslichen Erlebnis machten. Ein herzlicher Dank geht an die vielen Einwohner der Gemeinde, die unser Dorf liebevoll geschmückt haben!

Die Jugendfeuerwehr im Amt Hüttener Berge zählt aktuell stolze 77 Mitglieder im Alter von 10 bis 18 Jahren - darunter 54 Jungs und 23 Mädchen! Betreut werden sie von engagierten 22 Betreuern. Im vergangenen Jahr nahmen sie am Zeltlager Selker Noor teil, erlebten einen spannenden Klettertag im Kletterpark Altenhof und organisierten einen aufregenden Berufsfeuerwehrtag.

Im Bereich Brandschutzerziehung konnten beeindruckende 190 Kinder sowie 16 Mitarbeiter geschult werden - unterstützt von 22 tatkräftigen Einsatzkräften. Für das kommende Jahr sind weitere spannende Unterweisungen geplant!

Ein weiterer bedeutender Schritt wurde bei der Versammlung einstimmig beschlossen: Die Gründung einer Verwaltungsabteilung! Bei den Wahlen wurde Thorben Fries zum Sicherheitsbeauftragten gewählt, während Peter Willutzki und Rico Martens als Kassenprüfer einstimmig gewählt wurden.

Zum Abschluss der Versammlung verabschiedete Wehrführer Björn Schröder mit herzlichen Worten die Kameraden Reinhardt Thoms, Thomas Rath und Klaus Wieck in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Holzbunge.

Beförderungen:

Rike Höhling - Hauptfeuerwehrfrau*** (3 Sterne) Reinhardt Thoms - Löschmeister

Ehrungen:

Peter Thoms - 50 Jahre Feuerwehr Zugehörigkeit Rudi Bening - 60 Jahre Feuerwehr Zugehörigkeit

Brandschutzehrenzeichen am Bande in Gold für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde an Peter Thoms verliehen.

