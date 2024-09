Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer verunfallt nach Überholvorgang

53945 Blankenheim (ots)

Am 31.08.2024 gegen 14.00h befuhr ein 40jähriger Kradfahrer aus Belgien die B 258 in FR Ahrdorf. In Höhe des Abzweiges auf die K46 (Uedelhoven) überholte er verbotswidrig einen PKW und fuhr nach dem Überholvorgang auf den vor ihm fahrenden LKW auf. Der Kradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt weiter fort. Ob dieser den Aufprall bemerkt hat ist unklar. Es wurde eine Anzeige gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

