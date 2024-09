Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Während der Fahrt mit Glas beworfen

53909 Zülpich (ots)

Eine 16jährige Zülpicherin befuhr am 31.08.2024 gegen 21.25 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad die Bonnerstraße in FR Supermarkt. In Höhe eines Hotels wurde sie dann während der Fahrt mit einem Glas beworfen. Das Glas traf zunächst ihren Motorradhelm und prallte anschließend gegen ihre rechte Hand. Die Hand wurde durch das Glas leicht verletzt. Die Jugendliche hielt umgehend an und verständigte die Polizei. Ermittlungen vor Ort ergaben keine konkreten Hinweise auf den Tatverdächtigen. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

