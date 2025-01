Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer in der Werkstatt auf einem Bauernhof in Steenfeld-Liesbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Rendsburg (ots)

Am Dienstag, 27.01.2025, ca. 18:19 Uhr, wurde ein Feuer in einer Werkstatt auf einem Bauernhof in Steenfeld-Liesbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gemeldet. Daraufhin wurden die Feuerwehren Steenfeld, Beldorf, Oldenbüttel und Hademarschen alarmiert. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden die Feuerwehren Bendorf-Oersdorf und Hohenwestedt nachalarmiert. Durch einen schlagkräftigen Löscheinsatz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da das Feuer den Holzdeckenbereich angegriffen hatte, mussten Teile der Außenfassade abgebrochen werden um hier weiter nachsehen zu können. Das Feuer war ca. 20:30 Uhr gelöscht. Eingesetzt waren ca. 90 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell