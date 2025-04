Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Altburg - Zeugenaufruf nach Betrug

Altburg (ots)

Dreister Betrüger ergaunert sich als falscher PC-Fachmann mehrere tausend Euro.

Bereits am Montagvormittag klingelte ein bislang unbekannter Mann an Haustüren und bot seine Dienste bei Computerproblemen an. So erschlich er sich zunächst den Zutritt und dann das Vertrauen eines Mannes, der dem "Fachmann" seine Daten zur Verfügung stellte. Im Glauben, er würde seine PC-Probleme lösen, verschaffte sich der Betrüger auch den Zugang zum Onlinebanking des Opfers. Von dort überwies er sich in der Folge zunächst knapp 4.000 Euro auf ein Bankkonto in einem nicht Europäischen Land, sperrte dann den Computer mit unbekannten Zugangsdaten und verschwand unerkannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 60 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, kräftige Statur, hellgraue Haare, etwas Bart, Brille (die er nicht immer trug).

Da davon auszugehen ist, dass der Gauner noch bei anderen Haushalten seine Hilfe angeboten hat, oder dies im immer noch tut, bitte die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Calw unter 07051 / 161 3511 melden.

