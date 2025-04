Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Öffentlichkeitsfahndung: Polizei fahndet mit Bild nach mutmaßlichem Randalierer - Bezug zur Pressemitteilung vom 07.02.2025, 12:47 Uhr.

Wie bereits berichtet, kam es am 02.02.2025 gegen 05:30 Uhr in einer Tiefgarage beim Stadttheater in Pforzheim zur Sachbeschädigung an mehreren geparkten Autos, an der gesamten Brandschutz- und Abgasanlage, an zwei Schranken sowie diverser Deckenbeleuchtungen.

Im Rahmen der Ermittlungen zu dieser Tat ist es den Beamten des Ermittlungsdienstes nun gelungen, ein Foto von einem Mann zu sichern, der mit hoher Wahrscheinlichkeit - unmittelbar oder mittelbar - an der Tat beteiligt war.

Das Foto des Tatverdächtigen ist hier abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pforzheim-randalierender-taeter/

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 170-180 cm groß, ca. 25-30 Jahre alt, Tattoo am rechten Handgelenk, bekleidet mit einer weißen Hose, rotes T-Shirt und schwarzer Jacke. Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

