Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Hückelhoven (ots)

Möglicherweise aufgrund einer brennenden Zigarette kam es in den Abendstunden des 20. Februar (Donnerstag) gegen 21 Uhr im Saarweg zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die verständigte Feuerwehr löschte das Feuer. Der Bewohner der Wohnung wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell