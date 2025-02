Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am Donnerstagabend (20. Februar) ereignete sich auf der Kolpingstraße (L230) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Gegen 22.20 Uhr war ein 20 Jahre alter Heinsberger mit seinem Pkw auf der Kolpingstraße aus Fahrtrichtung Unterbruch kommend in Fahrtrichtung Kirchhoven unterwegs. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Dresdener Straße und einer Verkehrsinsel stieß der junge Heinsberger dann auf der für ihn entgegenkommenden Fahrbahn mit dem Wagen einer 51-jährigen Heinsbergerin frontal zusammen. Durch den Aufprall zogen sich beide Personen schwere Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kolpingstraße gesperrt. Da zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben gemacht wurden, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Geschehens. Das Verkehrskommissariat fragt speziell: Wer hat beobachtet, dass der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs die Verkehrsinsel passierte? In diesem Zusammenhang wird auch nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines Wagens gesucht, der möglicherweise von dem Heinsberger zuvor überholt wurde. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02451 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell