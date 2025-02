POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Erkelenz-Holzweiler (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag (18. Februar), 16 Uhr, und Mittwochmorgen (19. Februar), 07.20 Uhr, öffneten unbekannte Täter auf einem an der K 7 gelegenen Baustellengelände gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten hieraus eine Motorflex und eine Kettensäge. Außerdem versuchten sie, die Tür eines Bauanhängers aufzuhebeln, was aber nach ersten Erkenntnissen nicht gelang. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

