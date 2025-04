POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in Freizeithalle - Polizei bittet um Hinweise

Unterreichenbach (ots) - Mehrere zehntausend Euro Diebesgut in Form von Wertgegenständen und Schmuck haben Unbekannte nach einem Einbruch im Ortsteil Kapfenhardt am Wochenende erbeutet. Mit bisherigem Ermittlungsstand betraten die Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Montag, 14:30 Uhr das in der ...

mehr