Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Einbruch in Firma - Laserangriff auf Polizeihubschrauber - Zeugenaufruf

Arnbach (ots)

Nach einem Einbruch in Straubenhardt wurde bei der anschließenden Fahndung nach den Tätern eine Hubschrauberbesatzung der Polizei mit einem Laser geblendet, so dass ein Beamter dadurch verletzt wurde.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen Mitternacht, versuchten zwei unbekannte Täter im Ortsteil Ottenhausen gewaltsam in eine Firma einzubrechen. Während die Täter noch dabei waren, Schränke zu durchwühlen, wurde ein Nachbar auf die Einbrecher aufmerksam und verständigte die Polizei. Daraufhin flüchteten die Täter zu Fuß. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung waren mehrere Streifen im Einsatz. Darüber hinaus unterstützte eine Besatzung der Polizeihubschrauberstaffel aus der Luft. Als diese den Bereich um den Ortsteil Arnbach nach den Flüchtigen absuchte, wurde ein Besatzungsmitglied mindestens einmal von einem Laserstrahl getroffen. Dies hatte eine Verletzung am Auge zur Folge, so dass der Polizeibeamte ärztlich versorgt werden musste. Die Einbrecher konnten zwischenzeitlich unerkannt flüchten. Ob ein Bezug zwischen den Einbrechern und den Laserstrahlen besteht, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bezüglich der Laserattacke wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und einer schweren Körperverletzung ermittelt.

Man sollte wissen, dass durch eine Irritation mit einem Laser bei einem Piloten unter Umständen eine Notlandung eingeleitet werden muss. Dies war in der Nacht glücklicherweise nicht der Fall.

Sollte jemand zu dem Einbruch oder zu der Laserattacke sachdienliche Hinweise geben könne, bittet die Polizei, sich bei dem Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 / 79120 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell