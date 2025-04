Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

Maulbronn (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es heute morgen auf der Bundesstraße 35 zwischen Maulbronn und Maulbronn-Schmie gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 33-jähriger Lenker eines Mercedes gegen 07:00 Uhr die Bundesstraße 35 in Fahrtrichtung Knittlingen. Aus noch unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach links ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der Pkw-Lenker zog sich schwerste Verletzungen zu und verstarb noch am Unfallort. Der 63-jährige Fahrer des Lkws wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an.

Die Bundesstraße ist bis zum Berichtszeitpunkt weiterhin für die Unfallaufnahme gesperrt. Ersten Erkenntnissen nach dürfte sich der Gesamtsachschaden auf etwa 30.000 Euro belaufen. Am Einsatzort waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell