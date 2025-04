Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Alleinbeteiligt verunfallt - Eine schwer verletzte Person

Bad Wildbad (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten kam es am Freitagabend auf der Bundesstraße 294 bei Calmbach.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem BMW gegen 20:10 Uhr die B 294 von Calmbach kommend in Richtung Höfen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken kam der BMW auf die Gegenfahrbahn und wurde von der Leitplanke abgeleitet. Dabei kollidierte der BMW mit einem entgegenkommenden Peugeot. Der 59-jährige BMW-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste nach dem Unfall in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf rund 65.000 Euro geschätzt.

Banu Kalay, Pressestelle

