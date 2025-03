Polizei Düren

POL-DN: Fahrer eines Kleinkraftrads ohne Kennzeichen flüchtet vor Kontrolle

Aldenhoven (ots)

Einer Streifenbesatzung der Polizeiwache Jülich fiel am Dienstagnachmittag (25.03.2025) gegen 15:37 Uhr in Aldenhoven ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen auf. Als die Beamten den Fahrer auf der Straße "An der Bergmühle" kontrollieren wollten, missachtete dieser die Anhaltezeichen und versuchte zu flüchten.

Im Kreuzungsbereich Engelsdorfer Weg / L136 musste der Fahrer verkehrsbedingt anhalten und konnte dort gestoppt und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 18-jährigen Mann aus Aldenhoven. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem war sein Kleinkraftrad optisch und technisch stark verändert und verfügte nicht über einen gültigen Versicherungsschutz. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

