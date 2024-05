Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Scheune in Hofgeismar: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Zum Brand einer Scheune in der Bürgermeister-Schirmer-Straße in Hofgeismar wurden die Feuerwehr und die Polizei am gestrigen Montagnachmittag gegen 14:40 Uhr gerufen. Das Feuer griff zudem auf einen leerstehenden Hausanbau über. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 80.000 Euro. Die mit den weiteren Ermittlungen zur Brandursache betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Brandstelle am heutigen Vormittag aufgesucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen spricht alles dafür, dass das Feuer durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung verursacht worden war. Hinweise auf die Täter und ihr Motiv liegen bislang nicht vor.

Bereits am Sonntagabend kam es in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr in unmittelbarer Nähe zu drei Sachbeschädigungen durch Feuer, die mit der Brandstiftung im Zusammenhang stehen könnten. In diesen Fällen hatten unbekannte Täter mutmaßlich durch Brandlegungen mehrere Meter Hecke und einen Zaun an zwei anderen Grundstücken in der Bürgermeister-Schirmer-Straße sowie eine Hecke an der Schule in der Würfelturmstraße beschädigt.

Zeugen, die den Ermittlern des K 11 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

