Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche in Kassel am Pfingstwochenende: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren,-Oberzwehren und -Kirchditmold:

Gleich zu drei Wohnungseinbrüchen in den südwestlichen Kasseler Stadtteilen wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes am Pfingstwochenende gerufen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen und auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang unklar. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise zu den Einbrüchen.

Zunächst war am späten Samstagabend der Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Hans-Sautter-Straße gemeldet worden. Die Bewohner einer anderen Wohnung hatten den Täter gegen 22:30 Uhr zufällig ertappt, als sie etwas aus dem Keller holen wollten. Der Einbrecher ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht nach draußen, stieg auf dem Nachbargrundstück auf sein dort abgestelltes Fahrrad und fuhr davon. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach dem flüchtigen Täter aufgenommen, der als ca. 1,70 Meter großer Mann mit Camouflage-Jacke und Wollmütze beschrieben wurde, ohne dass man den Einbrecher noch festnehmen konnte.

Der Einbruch in ein Einfamilienhaus im Lüdersweg ereignete sich im kurzen Zeitraum zwischen Samstagabend, 23:00 Uhr, und Pfingstsonntag, 1:00 Uhr. Die unbekannten Täter nutzten einen bislang unbekannten Gegenstand als Steighilfe, um ein gekipptes Fenster im Hochparterre zu erreichen. Durch Umlegen des Fenstergriffes gelangten sie in das Haus und begaben sich auf die Suche nach Wertsachen. Eine aufgefundene Geldkassette nahmen die Einbrecher mit nach draußen in den Garten, öffneten sie dort gewaltsam und erbeuteten daraus Bargeld und Goldschmuck.

Das dritte Einbruchsopfer aus der Schanzenstraße, nahe der Riedelstraße, meldete sich am gestrigen Pfingstmontag bei der Polizei. Dort hatten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntagmittag, 12:00 Uhr, und Montagnachmittag, 15:30 Uhr, eine Terrassentür aufgehebelt und begaben sich anschließend in sämtlichen Räumen auf Beutezug. Mit Bargeld, Schmuckstücken und Münzen flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell