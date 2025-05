Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Linienbus - 21-Jährige leichtverletzt

Hofbieber (ots)

Hofbieber. Am Mittwoch (07.05.), gegen 7 Uhr, kam es auf der Dipperzer Straße in Langenbieber auf Höhe der dort befindlichen Brücke des Milseburgradwegs aus bisher ungeklärter Ursache zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem vollbesetzten Linienbus, wobei eine Seitenscheibe des Busses zu Bruch ging. Ein Fahrgast wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. Die 21-jährige Frau wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die übrigen Fahrgäste - unter denen sich größtenteils Schülerinnen und Schüler befanden - blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro. Gegen 8.30 Uhr konnten alle Fahrgäste ihre Fahrt mit einem bereitgestellten Ersatzbus fortsetzen.

ML

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell