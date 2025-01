POL-HAM: VW beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag, 5. Januar, gegen 21.45 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz an der Otto-Hue-Straße einen Mercedes beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Laut der Aussage eines Zeugen fuhr der Mann einen schwarzen oder dunkelblauen Ford und touchierte damit bei dem Versuch, rückwärts in eine Parklücke einzuparken, den abgestellten Pkw rechts am Heck. ...

