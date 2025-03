POL-KA: (KA)Kraichtal - 15-jähriger vermisster Autist wieder aufgetaucht - Rücknahme der Fahndung

Karlsruhe (ots) - Seit Samstagmittag, den 22. März, wird der 15-jährige Dmytro L. aus Gochsheim vermisst. Er verließ nach der Schule die elterliche Wohnung und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass der Junge gegen Abend in Heidelsheim und am Sonntagmorgen in Bruchsal in der Nähe des Bahnhofs gesehen wurde. Der Vermisste ist lediglich der russischen und ukrainischen ...

