POL-KA: (KA)Kraichtal - 15-jähriger Autist vermisst

Karlsruhe (ots)

Seit Samstagmittag, den 22. März, wird der 15-jährige Dmytro L. aus Gochsheim vermisst. Er verließ nach der Schule die elterliche Wohnung und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass der Junge gegen Abend in Heidelsheim und am Sonntagmorgen in Bruchsal in der Nähe des Bahnhofs gesehen wurde. Der Vermisste ist lediglich der russischen und ukrainischen Sprache mächtig. Er ist ca. 165 cm groß und schlank. Er trägt ein gestreiftes T-Shirt mit einer Weste und eine schwarze Sport-/Jogginghose, sowie schwarze Adidas-Schuhe.

Ein Foto des gesuchten Jungen ist unter folgendem Link zu finden: https://t1p.de/cjktx

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Alexander Harsch, Führungs- und Lagezentrum

