Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - viele Glatteisunfälle

meist Blechschäden, aber auch neun Verletzte

Kreis Kleve (ots)

Am Dienstag (08.Januar 2025) kam es ab dem frühen Morgen im gesamten Kreisgebiet zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen (insgesamt 32). Dabei wurden aufgrund von Straßenglätte von Seiten der Polizei bislang 24 Unfälle registriert, von denen die meisten lediglich mit Blechschaden endeten. Allerdings waren auch neun verletzte Personen zu beklagen, davon zwei Schwerverletzte. In Rees-Haldern auf der Isselburger Straße rutschte eine 19-jährige Reeserin gegen 07:10 Uhr mit ihrem Opel Agila in einer leichten Kurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Toyota Lexus eines 19-jährigen Mannes, ebenfalls aus Rees, zusammen. Die junge Frau wurde dabei schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt, während der Fahrer des Toyota leicht verletzt wurde. In Kleve stürzte eine 62-jährige Radfahrerin im Bereich der Krohnestraße, als sie beim Linksabbiegen aufgrund der Glätte wegrutschte. Sie wurde schwerverletzt mit dem Rettungsdienst zum Krankenhaus gebracht. In Wachtendonk kam es im Bereich Grefrather Landstraße/Weyersweg innerhalb einer Stunde zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeuge von der Fahrbahn rutschten und sich anschließend überschlugen. In beiden Fällen wurden die Autofahrer dabei nicht verletzt. (sp)

