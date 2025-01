Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Schwerer Verkehrsunfall

Junge Frau kollidiert mit Baum und schleudert anschließend in den Gegenverkehr

Lebensgefährlich verletzt

Geldern (ots)

Am Dienstag (07. Januar 2025) gegen 07:55 kam es in Geldern-Walbeck zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Frau aus Sonsbeck lebensgefährlich verletzt wurde. Sie war mit ihrem Pkw Seat Ibiza auf der Walbecker Straße von Geldern aus in Richtung Walbeck unterwegs. Zwischen den Einmündungen Ohligsdeich und Wiesenstraße verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dadurch wurde ihr Fahrzeug gedreht und sie schleuderte mit dem Heck voraus wieder zurück auf die Fahrbahn. Ein entgegen kommender 40-jähriger Mann konnte mit seinem Mercedes Vito nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Seat. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Geldern aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt. Der 40-Jährige und sein zweijähriger Sohn wurden zunächst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, sie sind nach derzeitigem Stand aber körperlich unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve hinzugezogen, ebenso nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Polizeibeamte des Opferschutz der Klever Polizei informierten die Angehörigen der jungen Frau. Die Walbecker Straße war zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Straße durch den Landesbetrieb Straßen NRW bis gegen 12:50 Uhr gesperrt.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell