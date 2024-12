POL-HI: Alfeld- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Polizeiinspektion Hildesheim

ALFELD (cmü). Am Mittwoch den 11.12.2024 in der Zeit von 13:35 Uhr bis 14:15 Uhr parkte eine 47-jährige Alfelderin ihren blauen PKW Skoda Fabia auf einem Supermarktparkplatz in der Hildesheimer Straße in Alfeld. Anschließend stellte sie am linken Kotflügel eine Beschädigung fest. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Kotflügel gefahren war. Die Polizei sucht Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

