POL-HI: Unbekannte entwenden Audi im Bereich Alfeld

Hildesheim (ots) - BAB7 - (jpm) Am Mittwochmorgen, 11.12.2024, ereignete sich gegen 07:20 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde ein Autofahrer so schwer verletzt, dass er später in einem Krankenhaus verstarb. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hildesheim geriet ein 61-jähriger ...

