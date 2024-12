Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots)

ALFELD (co). Am 09.12.2024, gegen 19.15 Uhr, kam es bei einer Tankstelle in Delligsen zu einem Diebstahl von mehreren Packungen sogenannter Pods für E-Zigaretten durch drei männliche Täter, welche bei Tatausführung dahingehend gemeinsam agierten, dass zwei Täter die Mitarbeitenden der Tankstelle zunächst ablenken konnten und der dritte Täter währenddessen die Pods in seine Jackentasche steckte. Als die Täter auf den Diebstahl angesprochen wurden, flüchteten sie mit einem Pkw, dessen Kfz-Kennzeichen durch die Mitarbeitenden abgelesen werden konnte, vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Nur knapp eine halbe Stunde später wurden dieselben Täter bei einem weiteren Diebstahl von Pods in einer Tankstelle in Alfeld beobachtet. Auch hier gelang es den Täter zunächst durch Ablenken der Mitarbeiterin eine höhere Anzahl von Pods einzustecken und die Tankstelle zu verlassen, ehe die Mitarbeiterin den Diebstahl bemerken und reagieren konnte. Diese Tat wurde jedoch zeitgleich durch einen aufmerksamen Zeugen außerhalb der Tankstelle beobachtet, welcher umgehend die Polizei informierte. So konnten die drei erwachsenen Täter georgischer Herkunft in unmittelbarer Tatortnähe gestellt und festgenommen werden. Im genutzten Pkw wurden neben dem Diebesgut aus beiden Tankstellen im Gesamtwert von 220,- Euro noch diverse weitere Waren, wie Alkoholika und Zigaretten in größerer Stückzahl, deren Herkunft noch zu ermitteln ist, durch die Beamten aufgefunden. Im weiteren Verlauf wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim gegen den 31-jährigen Beschuldigten am 10.12.2024 beim Amtsgericht Hildesheim im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens eine mehrmonatige Freiheitsstrafe verhängt. Der Verurteilte wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Für die beiden weiteren 22- und 34-jährigen Beschuldigten lagen die Voraussetzungen eines solchen beschleunigten Verfahrens nicht vor; sie waren nach den polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam zu entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell