POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb) Unbekannte entwendeten am 10.12.24, zwischen 10.00 Uhr und 22.40 Uhr, einen E-Scooter der Marke Segway. Dieser stand zur Tatzeit in einem Fahrradunterstand am Bahnhof Sarstedt und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Der E-Scooter hatte einen Wert von ca. 230 EUR. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat ...

mehr