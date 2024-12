Polizei Düren

POL-DN: PKW rollt rückwärts - Fahrzeugführerin leicht verletzt

Heimbach (ots)

Am Sonntagabend (01.12.2024) ereignete sich auf der Straße "In den Wingerten" ein Verkehrsunfall, bei dem eine 49-jährige Frau aus Heimbach leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW zu einem nahegelegenen Pferdestall gefahren. Vor dem Tor des Stalls brachte sie ihr Fahrzeug zum Stehen, schaltete es in den Leerlauf und zog die Handbremse an, um auszusteigen und das Tor zu öffnen. Während des Aussteigens setzte sich der PKW auf der abschüssigen Straße in Bewegung. Die Frau geriet kurzzeitig zwischen die geöffnete Fahrertür und einen Baum, bevor das Fahrzeug weiter die Steigung hinabrollte und mit dem Heck gegen einen weiteren Baum prallte.

Die 49-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

