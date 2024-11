LPI-SLF: Zeugensuche zu Gartenhüttenaufbrüchen

Pößneck (ots) - Am Freitag, den 15.11.2024, gegen 07:30 Uhr wurde durch eine unbekannte Person in der Straße Am Teichrasen in Pößneck ein im Boden betonierter Zigarettenautomat augenscheinlich aus dem Boden gerissen und entwendet. Durch einen Zeugen konnte eine Person beobachtet werden, die sich mit einer Sackkarre und dem darauf befindlichen Zigarettenautomaten in Richtung Lutschgenpark entfernte. Durch die ...

