Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche am Wochenende - Zeugen gesucht

Kreis Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreis Düren zu drei Einbrüchen, bei denen die Täter unerkannt flüchten konnten. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Freitagabend (29.11.2024), 21:00 Uhr, und Samstagmorgen (30.11.2024), 07:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Tanzschule in der Wiesenstraße in Jülich ein. Durch das Einschlagen eines Fensters verschafften sie sich Zutritt. Anschließend entwendeten sie eine Geldkassette mit einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag und flüchteten unerkannt.

Am Samstagabend brachen Einbrecher zwischen 17:30 Uhr und 22:30 Uhr in ein Reihenhaus in der Eberhard-Hoesch-Straße in Düren ein. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang und durchwühlten mehrere Schränke. Ob und was entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend festgestellt werden.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntagabend (01.12.2024) in Niederzier. Zwischen 19:10 Uhr und 22:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße ein. Nach gewaltsamem Eindringen durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Auch in diesem Fall steht das Diebesgut derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell