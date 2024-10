Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte sind zwischen 20 Uhr am Freitag, 04. Oktober, und 5.20 Uhr am folgenden Morgen in eine Bäckerei an der Manfred-Billinger-Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie eine Eingangstür auf. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten stießen die Täter auf einen fest verbauten Tresor. Dieser wurde gewaltsam entfernt. In dem Tresor befand sich Bargeld. Mit dem Tresor und dem darin befindlichen Bargeld flüchteten die Täter anschließend unbemerkt. Es entstand Sach- und Vermögensschaden. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

